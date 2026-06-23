映画「カメラを止めるな！」などに出演した俳優のしゅはまはるみ（５１）が２３日、ＳＮＳで結婚を発表した。しゅはまは昨年１０月にＡＢＥＭＡ「ダマってられない女たち」で過去の結婚生活を告白しており、それを乗り越えて幸せをつかんだ形となった。

しゅはまは「ダマってられない女たち」で婚活アドバイザーの植草美幸氏のもとを訪問し結婚相手を相談。そのときに過去の結婚生活についても触れていた。

２９歳で結婚したしゅはまだったが、相手が「モラハラ気質」だったことから４年で離婚。怒らせると「謝罪文１００ページ」を要求されたこともあったという。さらに姑から料理を習うも、普段は料理をしないため、かなりの重荷となりうつ病を発症。「やらないといけない、でもやれない。ダメな私」と自分を追い込んでしまったという。

また、離婚後に交際した男性は「アル中の妄想癖。別れたいといったら軟禁された」というヘビーな体験も。だが５０歳となり１人でいる寂しさもあり、真剣に婚活に取り組むとしていた。

そんな過去を乗り越えてつかんだ結婚は、「過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが『この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう』と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形で共に歩むことにいたしました」といい、夫側がしゅはま姓への改姓を選んでくれたことも報告。「これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります」と誓っていた。