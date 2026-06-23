平日は「孫2人の夕食」を“共働きの娘夫婦”のために用意して、お礼は「月3万円」だけ…小学生とはいえ「放課後のおやつ・食材・手間賃」も含めると厳しいですが、親なら黙って助けるべきでしょうか？

月3万円の謝礼は妥当？

まずは、毎月3万円の謝礼額が、実際の負担をどれほどカバーできているのかを検証します。月3万円で孫2人に対して平日（月20日として計算）の夕食を用意した場合、1人1食あたり750円です。

3万円では食材費だけで大半が消え、おやつ代や調味料代なども含めると、持ち出しになるケースも考えられます。

さらに見落とせないのが、祖父母が費やしている「時間と体力」という見えないコストです。夕食の準備だけでなく、買い出し、食べ終わった後の片付け、そして親が迎えに来るまで孫の面倒を見る時間を含めれば、1日あたり少なくとも「3～4時間」は拘束されているでしょう。

これを、民間の学童保育やベビーシッター（食事提供付き）に頼めば、子ども2人で月10万円以上の費用がかかるのが一般的です。月3万円の謝礼は、実費を差し引くと、祖父母の時間的負担に対する対価としては決して高いとはいえません。



論理的に伝える円満なアプローチ法

「親だから我慢すべき」と耐え続けることは、家計を圧迫するだけでなく、体力的な限界を迎えて長期的な支援を困難にする要因となり得ます。一方、娘夫婦は悪気があって3万円に設定しているわけではなく、単に食材の物価高や、外部サービスに頼んだ場合の相場を知らないだけの可能性もあるでしょう。

伝える際は、不満をぶつけるのではなく、「実費」と「労働」を分けて冷静に相談するのが円満な解決へのポイントです。

「最近の物価高で、3万円だと食材費だけで消えてしまう」「これからはもう少しメニューの手間を増やして、お迎えまでの時間もしっかり見てあげたいから、食費の足しとして月4万～5万円に改定してもらえると、無理なく続けられそう」など、具体的な数字を交えて提案してみましょう。

外部のシッターを雇うことに比べれば負担を抑えられるため、娘夫婦も納得して状況を理解しやすくなります。



謝礼3万円の税金は気にしなくても大丈夫？

受け取っている「謝礼」の、税務上の取り扱いについて確認しておきましょう。家族間のお金のやり取りであっても、税務上の扱いは支払いの実態によって異なります。

毎月決まった金額を継続的に受け取り、その対価として孫の食事の準備や見守りを行っている場合には、シッター料のような「労働の対価（所得）」とみなされることがあります。

一方で、「いつも助けてもらっているお礼」や「生活費の補てん」であれば、「贈与」として扱われるのが一般的です。結論からいえば、月3万円（年間36万円）の範囲であればどちらの扱いになっても税金が発生する可能性は低いでしょう。

贈与であれば、年間110万円の基礎控除があります。また、所得とみなされた場合でも、年36万円であれば、所得税や住民税の基礎控除の範囲内に収まるからです。

しかし、「公的年金」を受け取っている場合は、注意が必要です。年金以外の所得が「年間20万円」を超えると、所得税の確定申告が必要になります。今回の謝礼が「労働の対価（所得）」とみなされた場合、所得税の確定申告義務が生じる可能性があるのです。

食材費などの実費を経費として差し引けば、最終的な税金自体はゼロになるケースが多いでしょうが、申告の手間が発生するリスクがある点は覚えておきましょう。

「家族間のやり取りだから税金とは無関係」と言い切ることはできません。もし、税務上の手続きや判断が煩わしいと感じる場合は、毎月3万円を一律で受け取るのではなく、都度「食材費の実費精算」という形にして、領収書を残しておくことも1つの方法です。



月3万円の謝礼が負担なら早めの話し合いを

孫2人の平日20日分の夕食費として月3万円の謝礼を受け取った場合、現在の物価水準では食材費の実費だけで消えてしまい、祖父母の「調理・お世話にかける拘束時間」は実質的に無償に近い状態となっている可能性があります。

負担を抱え込むのではなく、食材費の高騰という客観的な事実に加え、外部サービスを利用した場合の費用なども踏まえながら、娘夫婦へ具体的に相談することが、良好な関係を長く維持するために重要です。

また、家族間の謝礼であっても、継続的に受け取っている場合には、税務上「所得」とみなされて確定申告などの手間が発生するリスクがあります。「家族だから税金は関係ない」と考えるのではなく、支払いの目的や継続性を意識し、必要に応じて「実費精算」への切り替えを検討してみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー