氷川きよし「アメリカでバズってるらしい」美容にいい手料理公開「手軽そうなのに映える」「海外のトレンド取り入れるセンスさすが」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】歌手の氷川きよしが6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】48歳人気歌手「簡単に真似できそう」アメリカで話題の美容意識した手料理
氷川は「夕飯」と添えるとともに「アメリカでバズってるらしい人参 真似をした」と記し、手料理の写真を投稿。薄くスライスしたリボン状の人参に、ツナや粒マスタードなどをのせた健康的な1品を披露し、「美容にいいらしい。うまい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「見た目もおしゃれ」「手軽そうなのに映える」「絶対おいしいやつ」「健康を意識した食事を楽しんでるのが素敵」「海外のトレンド取り入れるセンスさすが」「簡単に真似できそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳人気歌手「簡単に真似できそう」アメリカで話題の美容意識した手料理
氷川は「夕飯」と添えるとともに「アメリカでバズってるらしい人参 真似をした」と記し、手料理の写真を投稿。薄くスライスしたリボン状の人参に、ツナや粒マスタードなどをのせた健康的な1品を披露し、「美容にいいらしい。うまい」とつづっている。
◆氷川きよしの投稿に「海外のトレンド取り入れるセンスさすが」の声
この投稿に、ファンからは「見た目もおしゃれ」「手軽そうなのに映える」「絶対おいしいやつ」「健康を意識した食事を楽しんでるのが素敵」「海外のトレンド取り入れるセンスさすが」「簡単に真似できそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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