4児の父・織田信成、野菜の量少なめの弁当公開「4分の1卵焼きすごい」「ボリュームたっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「4分の1卵焼きすごい」ボリュームたっぷりの野菜少なめ弁当
織田は「日々野菜量が減ってく（ぐちゃり笑顔）」とつづり、弁当の写真を投稿。昆布の佃煮をトッピングしたご飯、たっぷりの肉とじゃがいもを使った肉じゃが、卵焼き、焼きそば、ピーマンの和え物が丁寧に盛り付けられた弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「4分の1卵焼きすごい」「ボリュームたっぷり」「野菜の量を気にするところに親心感じる」「手作りを続けてるのがすごい」「共感しかない」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「4分の1卵焼きすごい」ボリュームたっぷりの野菜少なめ弁当
◆織田信成、野菜の量少なめの弁当披露
織田は「日々野菜量が減ってく（ぐちゃり笑顔）」とつづり、弁当の写真を投稿。昆布の佃煮をトッピングしたご飯、たっぷりの肉とじゃがいもを使った肉じゃが、卵焼き、焼きそば、ピーマンの和え物が丁寧に盛り付けられた弁当を披露している。
◆織田信成の投稿に「共感しかない」の声
この投稿に、ファンからは「4分の1卵焼きすごい」「ボリュームたっぷり」「野菜の量を気にするところに親心感じる」「手作りを続けてるのがすごい」「共感しかない」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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