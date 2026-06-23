1児の母・高垣麗子、小学生娘へのたらこパスタ＆ミートボール弁当公開「おむすびもあるの嬉しい」「詰め方がお店みたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】モデルの高垣麗子が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「組み合わせにもセンス感じる」パスタ・かぼちゃのチーズ焼きなど洋食弁当
高垣は「今日のお弁当」と添え、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。たらこパスタ、ミニおむすび、ブロッコリー、ミニトマトとミートボール、「メイプルかぼちゃのチーズ焼き」を曲げわっぱに盛り付けた彩り豊かな弁当を披露している。
また、「本を読みたいと言うので どうぞどうぞと出発時間ギリギリまで声をかけなかったのですが よく見たら漫画でした」と娘との日常の一コマも紹介。「確かに本だね 勝手にファーブル昆虫記と思い込んでいたよ」と記し、「今日も楽しんできてね〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「おかずの組み合わせにもセンス感じる」「おむすびもあるの嬉しい」「子どもに喜ばれそう」「詰め方がお店みたい」「メイプルかぼちゃのチーズ焼きがおしゃれで気になる」「栄養バランスも完璧」「娘さんとのエピソードにほっこり」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「組み合わせにもセンス感じる」パスタ・かぼちゃのチーズ焼きなど洋食弁当
◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露
高垣は「今日のお弁当」と添え、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。たらこパスタ、ミニおむすび、ブロッコリー、ミニトマトとミートボール、「メイプルかぼちゃのチーズ焼き」を曲げわっぱに盛り付けた彩り豊かな弁当を披露している。
◆高垣麗子の投稿に「おかずの組み合わせにもセンス感じる」の声
この投稿に、ファンからは「おかずの組み合わせにもセンス感じる」「おむすびもあるの嬉しい」「子どもに喜ばれそう」「詰め方がお店みたい」「メイプルかぼちゃのチーズ焼きがおしゃれで気になる」「栄養バランスも完璧」「娘さんとのエピソードにほっこり」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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