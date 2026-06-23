2児の父・山本圭壱、公園で水遊びする1歳長女・にこりちゃん公開「ぐんぐん大きくなってるね」「噴水にびっくりしてるの可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女のにこりちゃんが公園で水遊びしている様子を披露し、話題となっている。
【写真】58歳吉本芸人「平和な日常の一コマ」水遊び楽しむ1歳長女
山本は水遊びをしているにこりちゃんの写真を投稿。ピンク色のトップスにラベンダー色のボトムス姿のにこりちゃんが、公園の小山のような形状の噴水に寄りかかり、水の噴出口に手を置いて驚いたような顔をしてる様子を披露している。
この投稿には「楽しそう」「水遊び日和だね」「噴水にびっくりしてるの可愛い」「平和な日常の一コマ」「見てるこっちもニッコリしちゃう」「なんて微笑ましい写真」「ぐんぐん大きくなってるね」「パパも水遊びのお付き合いお疲れ様」などとコメントが寄せられている。
山本は2022年11月に元AKB48でタレントの西野未姫と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんが産まれた。2026年5月8日には第2子男児・頑馬（がんば）くんが産まれている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳吉本芸人「平和な日常の一コマ」水遊び楽しむ1歳長女
◆山本圭壱、長女・にこりちゃんの水遊びを公開
山本は水遊びをしているにこりちゃんの写真を投稿。ピンク色のトップスにラベンダー色のボトムス姿のにこりちゃんが、公園の小山のような形状の噴水に寄りかかり、水の噴出口に手を置いて驚いたような顔をしてる様子を披露している。
◆山本圭壱の投稿に反響
この投稿には「楽しそう」「水遊び日和だね」「噴水にびっくりしてるの可愛い」「平和な日常の一コマ」「見てるこっちもニッコリしちゃう」「なんて微笑ましい写真」「ぐんぐん大きくなってるね」「パパも水遊びのお付き合いお疲れ様」などとコメントが寄せられている。
山本は2022年11月に元AKB48でタレントの西野未姫と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんが産まれた。2026年5月8日には第2子男児・頑馬（がんば）くんが産まれている。（modelpress編集部）
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