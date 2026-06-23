3児の母・近藤千尋「こんな日もある」起きれなかった日の弁当公開「3種類も作ってて十分すごい」「さすがの対応力」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】モデルの近藤千尋が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「さすがの対応力」起きれなかった日の弁当
近藤は「私起きれずサンドイッチの日。笑」と記し、弁当の写真を投稿。パンにハムやレタス、卵などの具材を挟んだ3種類の彩り豊かなサンドイッチを披露し、「こんな日もあるね 行ってらっしゃい 笑」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「親近感が湧く」「めちゃくちゃ美味しそう」「さすがの対応力」「3種類も作ってて十分すごい」「すごく共感する」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「さすがの対応力」起きれなかった日の弁当
◆近藤千尋、起きれなかった日の弁当披露
近藤は「私起きれずサンドイッチの日。笑」と記し、弁当の写真を投稿。パンにハムやレタス、卵などの具材を挟んだ3種類の彩り豊かなサンドイッチを披露し、「こんな日もあるね 行ってらっしゃい 笑」とつづっている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「親近感が湧く」「めちゃくちゃ美味しそう」「さすがの対応力」「3種類も作ってて十分すごい」「すごく共感する」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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