peco「詰め方よおわからん」肉巻きおにぎり3つの息子弁当公開「飾らないのにおしゃれで素敵」「悩んでるところにも親しみ感じる」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】タレントのpecoが6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「詰め方よおわからん」肉巻きおにぎり3つの息子弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と添えるとともに「なんか詰め方よおわからん！」と記し、弁当の写真を投稿。パステルグリーンの弁当箱には、こんがりと焼き色がついた存在感のある「大葉入り 肉巻きおにぎり」が3つと、ハッシュドポテト、ミニトマト、「昨日の残りの 小松菜のたまご炒め」が丁寧に盛り付けられており、ボリューム感のある仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「飾らないのにおしゃれで素敵」「彩りも綺麗で栄養バランスもよさそう」「テンションが上がりそう」「詰め方に悩んでるところにも親しみ感じる」「見習いたい」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「詰め方よおわからん」肉巻きおにぎり3つの息子弁当
◆peco、残り物活用した手作り弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my son」と添えるとともに「なんか詰め方よおわからん！」と記し、弁当の写真を投稿。パステルグリーンの弁当箱には、こんがりと焼き色がついた存在感のある「大葉入り 肉巻きおにぎり」が3つと、ハッシュドポテト、ミニトマト、「昨日の残りの 小松菜のたまご炒め」が丁寧に盛り付けられており、ボリューム感のある仕上がりとなっている。
◆pecoの投稿に「飾らないのにおしゃれで素敵」の声
この投稿に、ファンからは「飾らないのにおしゃれで素敵」「彩りも綺麗で栄養バランスもよさそう」「テンションが上がりそう」「詰め方に悩んでるところにも親しみ感じる」「見習いたい」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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