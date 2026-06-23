【アプリリリース記念 抽選販売会 追加販売】 応募期間：6月23日12時～6月24日23時59分 当選発表：6月26日12時

BANDAI SPIRITSはガンプラ公式コミュニティ「ビルダーズノート」にて、「アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会」の追加抽選販売を実施している。抽選期間は6月24日23時59分まで。当選発表は6月26日12時から行なわれる。

本抽選販売は、後日実施予定の再販抽選会を先行体験できる特別イベントの追加販売分となっており、対象商品には「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」「MG 1/100 パーフェクトガンダム」「MG 1/100 RMS-108 マラサイ」の3種類がラインナップしている。

「アプリリリース記念 抽選販売会」への申し込みが間に合わなかったユーザーに向けた追加販売となっているため、抽選の際には新規申し込みの方を優先的に当選となる。なお、すでに当選したユーザーも追加販売へ参加することができるが、応募数が準備数を上回った場合のみ抽選対象となる。

抽選の注意事項として、支払い方法が「クレジットカード決済」のみとなり、応募時に「配送先」と「クレジットカード情報」の入力が必要となる。なお、支払金額の「与信（対象金額の確保）」が行なわれるが、この時点では決済は行なわれないため、引き落としなどは発生しない。

当選発表は当落にかかわらずメールにて告知され、当選時には同時に決済が確定し、落選時には確保していた与信枠が解放される。

また抽選応募完了後はキャンセル・変更ができず、当選後の決済キャンセルもできない。

「アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会 追加販売」対象商品

「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」

「MG 1/100 パーフェクトガンダム」

「MG 1/100 RMS-108 マラサイ」

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