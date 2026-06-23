【トランスフォーマー 鉄機巧サイクロナス】 11月 発売予定 価格：69,300円

Flame Toysは、塗装済み可動フィギュア「トランスフォーマー 鉄機巧サイクロナス」を11月に発売する。価格は69,300円。

本商品は「トランスフォーマー ザ・ムービー」、「トランスフォーマー 2010」などに登場するディセプティコンのサイクロナスを鉄機巧シリーズで立体化したもの。

作品をリスペクトしたオフィシャルのデザインアレンジと重厚感のある塗装が施され、ダイキャストを用いた可動設計により外観はもちろん可動も楽しめる。

内蔵LEDにより頭、胸に発光ギミックを搭載。頭部は口が開閉し、表情付けをすることができる。バックパックに内蔵されているパーツを組み立てるとジャベリンが完成し、マウントパーツを使用することで、すべての武器を装備することができる。

頭部ホーンは差替用ホーンに交換することで、折れた状態を再現することが可能。日本流通分にはボーナスパーツとしてグレートソードが付属する。

トランスフォーマー 鉄機巧サイクロナス

11月 発売予定

価格：69,300円

サイズ：全高約210mm(ノンスケール)

(C) TOMY

「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※本商品はビークルモードへの変形はございません。

※ボーナスパーツは購入特典となりますが、イベント及び海外販売等でも限定販売させていただく場合がございます。