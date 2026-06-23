山形市内の企業で6月、社長を装ったメールなどで金銭の振り込みを指示する特殊詐欺未遂事件があり、経理担当者が不審点に気付いたことで被害はありませんでした。



警察によりますと、6月17日、山形市内の娯楽業の一般企業のメールボックスに、社長を名乗る人物から「仕事の関係でLINEグループを作成してほしい」「完成したらQRコードだけ送ってほしい」などとするメールが届きました。社員は社長からの指示と信じてLINEグループを作成し、QRコードを返信しました。





その後、グループ内で社長を名乗る人物から「入金がある」「会社の口座情報を送ってほしい」などとメッセージがあり、経理担当者が口座情報を掲載すると、300万円が振り込まれたとする明細の画像が送られてきました。さらに「すぐに3000万円の支払いがある」などと振り込みを急がせる指示がありました。経理担当者は金融機関に向かいましたが、途中でLINEのアイコンが本来の社長と異なることに気付き、手続きを中止したため被害はありませんでした。この手口は企業の経営者になりすましてSNSなどに誘導し金銭をだまし取る「ニセ社長詐欺」で、架空料金請求詐欺の一種です。警察は、事前連絡のないメールでLINEグループ作成を求められたり、口座残高の確認や急な支払いを迫られたりした場合は詐欺を疑い、1人で判断せず周囲や警察に相談するよう呼びかけています。また、被害防止のため情報配信サービスへの登録や対策アプリの活用も推奨しています。