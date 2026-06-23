解けたら語彙力自慢!? 共通するひらがな2文字を当てよう！ ヒントは年功序列
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、指示に従う存在、大切にはぐくむ行為、コミュニティの仕組みという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□た
□□お
た□□ゃかい
ヒント：リーダーの指図を受けて動く身内の者。手間暇をかけて大切に育成すること。そして、年功序列などによるピラミッド型の集団を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てし」を入れると、次のようになります。
てした（手下）
てしお（手塩）
たてしゃかい（縦社会）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、主従関係における従者のポジションから、深い愛情を注いで一人前に仕上げるプロセス、さらには役職の格差が色濃く反映される環境の構造までを網羅しました。共通する音によって全く異なる状況が結びつくという、日本語の奥深い広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、指示に従う存在、大切にはぐくむ行為、コミュニティの仕組みという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□た
□□お
た□□ゃかい
ヒント：リーダーの指図を受けて動く身内の者。手間暇をかけて大切に育成すること。そして、年功序列などによるピラミッド型の集団を思い浮かべてみてください。
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正解：てし正解は「てし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てし」を入れると、次のようになります。
てした（手下）
てしお（手塩）
たてしゃかい（縦社会）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、主従関係における従者のポジションから、深い愛情を注いで一人前に仕上げるプロセス、さらには役職の格差が色濃く反映される環境の構造までを網羅しました。共通する音によって全く異なる状況が結びつくという、日本語の奥深い広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)