300円とは思えないかわいさ◎ 2026年6月発売「ジュエルペット ぷくっとクリアリング」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「ジュエルペット ぷくっとクリアリング」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「ジュエルペット ぷくっとクリアリング」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
ジュエルペット ぷくっとクリアリング
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ルビー
・ガーネット
・サフィー
・ラブラ
・エンジェラ
・ダイアナ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ジュエルペット ぷくっとクリアリング」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「ジュエルペット ぷくっとクリアリング」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
ぷくっとしたクリア感が可愛いアクセサリー！サンリオの人気作品「ジュエルペット」より、おもちゃ・雑貨タイプのカプセルトイが登場しました。今回のアイテムは、ぷくっとした立体感とクリアな素材感が目を引くクリアリングです。サイズは約2.4cmとなっており、身につけるのはもちろん、コレクションして飾るのにもぴったりな可愛い仕様に仕上がっています。
詳細情報▼商品名
ジュエルペット ぷくっとクリアリング
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ルビー
・ガーネット
・サフィー
・ラブラ
・エンジェラ
・ダイアナ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)