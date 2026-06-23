モモンガ＆古本屋のパンが「ちいかわベーカリー」に登場へ！ パン屋衣装のグッズも発売
「ちいかわベーカリー」は、7月3日（金）から、モモンガと古本屋のフェイス型のパンを発売する。
【写真】パン屋の制服姿がかわいい！ モモンガ＆古本屋のグッズもラインナップ
■スタッフ衣装でおめかし
今回初登場するのは、モモンガと古本屋のフェイス型パン2種類。
「モモンガパン」は、いちご果肉と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまった一品。一方の「古本屋パン」は、オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームを入れた商品で、どちらもやさしいコクと、爽やかなフルーツの味わいがマッチしたパンに仕上がっているという。
また、同日からパン屋のスタッフ衣装を着たモモンガと古本屋のグッズも販売され、「スタッフさんなマスコット」「トレーディングパン屋さんなポイントカード風カード」「耐熱ガラスマグカップ」などがラインナップとして並ぶ。
【写真】パン屋の制服姿がかわいい！ モモンガ＆古本屋のグッズもラインナップ
■スタッフ衣装でおめかし
今回初登場するのは、モモンガと古本屋のフェイス型パン2種類。
「モモンガパン」は、いちご果肉と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまった一品。一方の「古本屋パン」は、オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームを入れた商品で、どちらもやさしいコクと、爽やかなフルーツの味わいがマッチしたパンに仕上がっているという。
また、同日からパン屋のスタッフ衣装を着たモモンガと古本屋のグッズも販売され、「スタッフさんなマスコット」「トレーディングパン屋さんなポイントカード風カード」「耐熱ガラスマグカップ」などがラインナップとして並ぶ。