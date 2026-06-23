今月、山形市内の一般企業を狙った特殊詐欺未遂事件がありました。

被害を未然に防いだのは、振込の一歩手前で気付いたある違和感でした。

警察によりますと、今月１７日、山形市内の一般企業のメールに、その会社の社長を名乗る人物からメールがありました。

内容は「仕事の関係でＬＩＮＥグループ作成お願いします」「完成したらＱＲだけ送ってください」というもので、メールを開いた社員は社長からの指示と思い込み、ＬＩＮＥグループを作成し、ＱＲコードを返信しました。

すると、ＬＩＮＥグループ内で社長を名乗る人物から「今日、入金が１件ある」「うちの振込先口座情報をグループに送って」とのメッセージが届いたため、経理担当者が会社の口座情報を載せたところ、社長を名乗る人物から、会社の口座へ３００万円の振込が完了した明細の画像が送られてきました。

■「３０００万円の振込の手配を進めて」一歩手前で被害は防がれた

さらに、社長を名乗る人物から「全部の銀行の利用可能残高を確認して」「これから３０００万円の支払いがある」「先方の口座情報を送るから、今、振込の手配を進めて」と指示を受けました。

経理担当者は振込手続をするために、金融機関に向かいましたが、その途中で、社長を名乗る人物のＬＩＮＥアイコンが本来の社長のものと異なっていることに気付き、振込手続を行わず、被害は発生しませんでした。

警察では、このような手口はいわゆる「ニセ社長詐欺」であり、被害内容から「架空料金請求詐欺」に分類される特殊詐欺であるとして、十分に注意するよう呼びかけています。