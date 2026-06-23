ビキニフィットネス女王・安井友梨、減量中に警察から疑いの目 バッグ全開＆フラフラ状態に「信用できないって言われました」
“ビキニフィットネスの女王”安井友梨（42）が23日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。減量中の失敗談を語った。
【ビフォー写真】68キロ、ぽっちゃり時代の安井友梨
この日は「仲良し女王ペア！」と題し、賞金女王にも輝いた経歴を持つプロゴルファーの古閑美保（43）とともにゲスト出演した。番組内で日々のトレーニング風景などを公開したが、減量中の失敗談なども語った。
安井は「減量末期になってくると結構頭も朦朧としてくる」とし、ある時、片足ずつ靴とスリッパを履いて家を出てしまったという。そしてバッグは全開、足元はふらふらの状態で何とか東京駅に着いたものの、階段を前にして一歩が踏み出せなくなってしまったという。安井は「ずっと下から眺めていたんですよ。そしたら職質にあって。（バッグ）開けたらプロテインとか出てきちゃって『これなんですか？』って…」と極限の状態の中、不審に思われてしまったと語った。
安井は、偶然持っていたボディビルの雑誌を取り出し、自身の写真を警察官に見せて疑いを晴らそうとしたが「あんまり信用してくれなくて。信用できないって言われました」と振り返った。
【ビフォー写真】68キロ、ぽっちゃり時代の安井友梨
この日は「仲良し女王ペア！」と題し、賞金女王にも輝いた経歴を持つプロゴルファーの古閑美保（43）とともにゲスト出演した。番組内で日々のトレーニング風景などを公開したが、減量中の失敗談なども語った。
安井は「減量末期になってくると結構頭も朦朧としてくる」とし、ある時、片足ずつ靴とスリッパを履いて家を出てしまったという。そしてバッグは全開、足元はふらふらの状態で何とか東京駅に着いたものの、階段を前にして一歩が踏み出せなくなってしまったという。安井は「ずっと下から眺めていたんですよ。そしたら職質にあって。（バッグ）開けたらプロテインとか出てきちゃって『これなんですか？』って…」と極限の状態の中、不審に思われてしまったと語った。
安井は、偶然持っていたボディビルの雑誌を取り出し、自身の写真を警察官に見せて疑いを晴らそうとしたが「あんまり信用してくれなくて。信用できないって言われました」と振り返った。