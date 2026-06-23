ビキニフィットネスの女王・安井友梨（42）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の家系について語った。

健康的な筋肉美を競い合うビキニフィットネス界で、国内大会では10連覇、2023年には日本人初の世界一に輝いた安井。そのきっかけについて、「母が20キロぐらいダイエットに成功した。同じ血が流れてるなら、私にもできるはずだと母にジムへ連れて行かれて」と切り出した。

しかし母の成功例に対し自身はジムではやせられず、トレーナーに相談すると「目標となる人の写真を持って来てくれ」と言われた。その時持参したのが「ビキニフィットネスのチャンピオンだった」と振り返った。

そして「そこから10カ月で、気づいたら日本チャンピオンに」と15キロの減量に成功したことを明かしたが、「やせ型ではあった？」との質問に、安井は「凄い大食い家系で」と打ち明けた。

続けて「おばあちゃんが100キロぐらいあって、お母さんが80キロぐらい」との説明に、MCの「ハライチ」澤部佑は「あんまりおばあちゃんで100キロって聞いたことない」とあ然。

「何を食べても太る家系」という安井は、「シュラスコの食べ放題が大好きで。お店の人に“肉がありません”って言われちゃうぐらい、それぐらい食べてました」と語っていた。