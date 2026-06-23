オール巨人、入院・手術を報告 「血液の数値が異常」病名明かし「明日退院です」
漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が23日、自身のXを更新し、入院・手術を受けたことを明かした。
【写真】オール巨人、入院・手術を報告 病室で元気な姿・「異常」な血液数値も
病室の写真とともに「ご心配を掛けてます」と近況をつづった。「実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査」を受けたという。「血液の数値が異常です」と電話があり「急性膵炎でした」と伝えた。
「で次の日手術！今回の痛みには参った 血液数値は先生も見た事が無いって…膵炎=お酒ば×ですが.原因が膵石なのでお酒はOK良かった」とし、「明日退院です」と報告した。
【写真】オール巨人、入院・手術を報告 病室で元気な姿・「異常」な血液数値も
病室の写真とともに「ご心配を掛けてます」と近況をつづった。「実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査」を受けたという。「血液の数値が異常です」と電話があり「急性膵炎でした」と伝えた。
「で次の日手術！今回の痛みには参った 血液数値は先生も見た事が無いって…膵炎=お酒ば×ですが.原因が膵石なのでお酒はOK良かった」とし、「明日退院です」と報告した。