自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で政治資金規正法違反の罪に問われ、東京地裁から罰金60万円を言い渡された元参議院議員の大野泰正被告が記者会見を開き、「判決では一部、真実をご理解いただけなかったことは、大変残念に思う」と述べました。

元参議院議員の大野泰正被告（67）と大野被告の秘書だった岩田佳子被告（62）は、2018年からの5年間で所属していた自民党の旧安倍派からキックバックされたパーティー券収入、あわせて5100万円あまりを政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反の罪に問われています。

2人はこれまでの裁判で起訴内容を否認し無罪を主張していましたが、東京地裁はきょう（23日）の判決で、2022年のおよそ1100万円分については、「収支報告書に記載しなければならないことを認識していたのに、記載しないための具体的な方策をやりとりしていた」と指摘し、大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万円を命じました。

一方、2021年までの4年分については、「2人が意思連絡をしていなかった可能性が否定できない」として無罪としました。

一連の裏金事件では、現職と元職の国会議員4人を含むあわせて12人が立件されましたが、国会議員を務めた被告の判決はこれが初めてです。

大野被告は判決後、都内で記者会見を開きました。

大野被告は「判決では、起訴内容の大半の部分はご理解をいただいたことに大変感謝を申し上げる。ただ一部、真実をご理解いただけなかったことは、大変残念に思う。改めて国民の皆様に政治不信を招いたことを、心より深くお詫びする」と述べました。

また、「これからも大切なこの日本を次の世代に、より良き国として渡していけるよう精進していく。多くの皆様がお支えいただき、今日まで生きてくることができた。感謝を申し上げたい」としました。

大野被告の弁護人は、東京高裁に控訴するかについては「検討中」としています。