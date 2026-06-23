◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージJ組第2節 アルゼンチン 2-0 オーストリア(日本時間23日、ダラス・スタジアム)

アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手が第1戦のハットトリックに続き、第2戦でも2ゴールを記録。W杯通算18得点とし、歴代単独1位に浮上しました。

この試合、メッシ選手に訪れた最初のチャンスは前半9分でした。直前にラウタロ・マルティネス選手がエリア内で倒されPKを獲得。メッシ選手がキッカーを務めます。しかしこのチャンスは、メッシ選手にしては珍しく枠外に外すシュートとなり、絶好の得点機会を逃します。

それでもメッシ選手は絶好調。前半38分には得意のパターンで先制点をもたらします。その場面では、アルゼンチンが素早い攻撃から左サイドにパスを送り敵陣深くに侵入します。そこでボールを持った選手がすかさず中へ折り返し、待っていましたとばかりにメッシ選手が走り込みゴール左隅に決めます。この得点でミロスラフ・クローゼ氏を抜きW杯通算17得点目を記録。メッシ選手は6大会出場でついに単独トップに立ちます。

さらに後半アディショナルタイムには、エリア内中央にいるメッシ選手にパスが送られる大チャンスをむかえます。ゴール前には既に相手選手4人とGKが固め、待ち構えますが、左へ細かいステップでドリブルすると、左足を振り抜きシュート。一度はディフェンダーに跳ね返されますが、セカンドボールに反応し蹴り込みネットを揺らします。この日、2ゴール目でメッシ選手はW杯通算18得点目。最多記録を更新しました。

この試合で通算ゴール数もトップにたったメッシ選手。これまでにも通算ゴール数だけでなく、W杯でのさまざまな最高記録を打ち立てています。ゴール数とアシスト数も含めたゴール関与数でみてみると、今大会前には『21』でペレ氏と並びトップタイでしたが、ここまで2戦で5ゴールで『26』に伸ばし単独トップにたっています。

またW杯出場試合数は、前回大会の時点でローター・マテウス氏を超える26試合に。今大会で28試合と更新しています。

さらに出場時間でも歴代単独トップ。ドリブル成功数も歴代最多。ちなみに1大会でのドリブル成功数最多はディエゴ・マラドーナ氏の『53回』、メッシ選手の1大会最多は『46回』となっています。

そのほかにも38歳357日で記録したハットトリックは最年長記録、5大会アシスト記録もメッシ選手唯一の記録です。38歳なっても世界トップクラスの活躍を披露するメッシ選手が、今後もどれだけ記録更新するのか注目が集まります。