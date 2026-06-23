◇MLB ブルージェイズ4-2アストロズ(日本時間23日、 ロジャース

・センター)

ブルージェイズの岡本和真選手が第17号ソロホームランを放ち勝利に貢献しました。

「6番・サード」でスタメン出場した岡本選手は、1点ビハインドで迎えた2回、ハンター・ブラウン投手の148キロのシンカーをとらえ、レフトスタンドへ同点のソロホームランを放ちました。

さらに同点の7回には二塁打を放ち、チャンスを広げ、マイルズ・ストロー選手の犠牲フライで勝ち越し。2安打1打点の活躍でした。チームも勝利し、39勝39敗の勝率5割復帰となりました。

岡本選手は、2試合連続ホームランで今季17本目のアーチ。メジャー1年目の日本人記録では、巨人の先輩である松井秀喜さんの「16本」を超えました。

同じく1年目ですでに20本塁打を放っているホワイトソックスの村上宗隆選手にも3本差へ接近。また、メジャー1年目の日本人最高記録22本を記録した大谷翔平選手の記録にも5本に迫りました。

▽日本人メジャーリーガー1年目に2桁本塁打を記録した選手22本 大谷翔平20本 村上宗隆(※77試合消化)18本 城島健司17本 岡本和真(※78試合消化)16本 松井秀喜15本 井口資仁、吉田正尚14本 鈴木誠也10本 新庄剛志、福留孝介、青木宣親