◇インターリーグ レッドソックス2−3×ロッキーズ（2026年6月22日 デンバー）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が22日（日本時間23日）、敵地でのロッキーズ戦に「7番・DH」で2試合ぶりに先発出場。3打数無安打に終わり、チームも痛恨のサヨナラ負けを喫した。

2回1死二塁の第1打席は四球を選んで好機を拡大したが、5回の第2打席は一ゴロに倒れた。

6回の第3打席はコントレラス、ダービンの適時打で2点を奪って、なおも2死一、二塁の好機で迎え、相手先発・フェルトナーの7球目、チェンジアップを捉えたかに見えたが、右直に打ち取られ、追加点を奪うことはできなかった。9回1死一塁の第4打席も三ゴロに終わり、快音は最後まで響かなかった。

チームは2−0で9回を迎えたが、守護神・チャプマンが3連打で無死満塁のピンチを招くと、最後はマッカーシーに左翼線へ適時打を浴びると、左翼手・デュランがクッションボールの処理に手こずる間に、三塁走者に続き二走、一走が続々と生還。まさかの逆転サヨナラ負けで痛すぎる連敗を喫した。