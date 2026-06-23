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九州や四国は雨が降り、九州では激しい雨や非常に激しい雨の降る所もある見込みです。水曜日以降も断続的に雨が強まり、雨量が多くなる所がありそうです。非常に強い勢力の台風7号は、木曜日以降、沖縄に接近する見通しです。

【CGで見る】九州に発達した雨雲が　四国にも？雨雲の動き

九州で非常に激しい雨も　関東も夕方以降は雨の降る所が…

梅雨前線や湿った空気の影響で、九州や四国で雨が降っています。午後も雨が降り、特に夜は九州に発達した雨雲がかかる見込みです。夜は非常に激しい雨の降る所がありそうです。九州や四国は木曜日にかけて断続的に雨が強まり、雨量が多くなる所があるでしょう。大雨による災害に注意・警戒をしてください。

中国地方から関東は日差しの出る所もありそうです。北日本は所々で雨が降り、北海道は雷雨となる所もあるでしょう。関東も夕方以降は雨の降る所がある見込みです。

北と西で少しひんやりする所も

最高気温は、北日本で20℃前後の所が多く、少しひんやりと感じられそうです。九州や四国も20℃を少し超えるくらいで、羽織る物がほしい気温になる所があるでしょう。一方で、中国地方から関東は25〜30℃くらいまで上がる所が多くなりそうです。

〈火曜日の予想最高気温〉
札幌　:19℃　釧路　:15℃
青森　:20℃　盛岡　:21℃
仙台　:18℃　新潟　:24℃
長野　:25℃　金沢　:26℃
名古屋:28℃　東京　:26℃
大阪　:29℃　岡山　:27℃
広島　:24℃　松江　:25℃
高知　:23℃　福岡　:21℃
鹿児島:26℃　那覇　:33℃

台風7号 木曜日以降は沖縄に接近へ

非常に強い勢力の台風7号は、木曜日から土曜日にかけて、沖縄に接近する見通しです。沖縄は次第に波が高くなり、木曜日以降は大荒れとなるおそれがあります。早めに台風への備えをしてください。

また、週末は本州付近も台風の影響を受けて、荒れた天気になるおそれがあります。最新の台風情報にご注意ください。