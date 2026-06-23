【台風情報】梅雨前線の影響で九州で非常に激しい雨も 非常に強い勢力の台風7号は木曜日から土曜日にかけて沖縄に接近の見通し
九州や四国は雨が降り、九州では激しい雨や非常に激しい雨の降る所もある見込みです。水曜日以降も断続的に雨が強まり、雨量が多くなる所がありそうです。非常に強い勢力の台風7号は、木曜日以降、沖縄に接近する見通しです。
九州で非常に激しい雨も 関東も夕方以降は雨の降る所が…
梅雨前線や湿った空気の影響で、九州や四国で雨が降っています。午後も雨が降り、特に夜は九州に発達した雨雲がかかる見込みです。夜は非常に激しい雨の降る所がありそうです。九州や四国は木曜日にかけて断続的に雨が強まり、雨量が多くなる所があるでしょう。大雨による災害に注意・警戒をしてください。
中国地方から関東は日差しの出る所もありそうです。北日本は所々で雨が降り、北海道は雷雨となる所もあるでしょう。関東も夕方以降は雨の降る所がある見込みです。
北と西で少しひんやりする所も
最高気温は、北日本で20℃前後の所が多く、少しひんやりと感じられそうです。九州や四国も20℃を少し超えるくらいで、羽織る物がほしい気温になる所があるでしょう。一方で、中国地方から関東は25〜30℃くらいまで上がる所が多くなりそうです。
〈火曜日の予想最高気温〉
札幌 :19℃ 釧路 :15℃
青森 :20℃ 盛岡 :21℃
仙台 :18℃ 新潟 :24℃
長野 :25℃ 金沢 :26℃
名古屋:28℃ 東京 :26℃
大阪 :29℃ 岡山 :27℃
広島 :24℃ 松江 :25℃
高知 :23℃ 福岡 :21℃
鹿児島:26℃ 那覇 :33℃
台風7号 木曜日以降は沖縄に接近へ
非常に強い勢力の台風7号は、木曜日から土曜日にかけて、沖縄に接近する見通しです。沖縄は次第に波が高くなり、木曜日以降は大荒れとなるおそれがあります。早めに台風への備えをしてください。
また、週末は本州付近も台風の影響を受けて、荒れた天気になるおそれがあります。最新の台風情報にご注意ください。