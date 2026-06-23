「よしおにいさん」ことタレント小林よしひさが23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と入浴していた熊本県の5歳の男児が行方不明になった件で、「本当に心配ですね」と語った。

貸切の家族湯で両親と入浴していて、行方が分からなくなったという。この施設は天降川のほとりにあり、家族で利用していた家族湯の川側には窓が設置されていた。先に脱衣所向かった両親がその後3分ほど経って浴室に男児がいないことに気づいた。その時には浴室の窓が開いていたという。

小林は、「これからレジャーも本格的になってくると思うんで、ぜひ小さなお子さんがいる方は注意が必要になってくるかなと思います」と呼びかけていた。

また、コメンテーターでフリーアナの中村仁美は、「転落しても声が聞こえるはずですけど」と切り出した。自らの育児経験から「子どもって本当に、大人がそんなことしないだろうって思うようなことをはるかに超えたこと、想像以上のことをしてくる。今回詳細は分からないですけど、1秒ども早くご家族の元へ帰れるといいなと思いますね」と心配していた。