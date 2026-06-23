「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２３日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



キオクシアは大幅反落。前日まで８連騰でこの間に終値ベースで３万８０００円あまりも水準を切り上げていた。世界的に大活況を呈するＡＩ・半導体関連相場で、同社株は東京市場の中核銘柄として物色人気化したが、需給先行で急ピッチに買われ過ぎたきらいは否めず、目先はその反動が出た形だ。きょうは１０万円台を割り込む場面もみられるが、１０万２０００円近辺に位置する５日移動平均線をサポートラインに切り返せるかどうかにマーケットの注目が集まっている。業績は絶好調だが、日本時間２５日早朝に発表される米メモリー大手マイクロン・テクノロジー＜MU＞の決算発表の影響を受けやすく、足もとでは押し目買いにやや慎重なムードも漂う。



出所：MINKABU PRESS