マイネット<3928.T>は後場動意。上昇率は一時１６％を超えた。きょう午後０時３０分ごろ、Ｚｅｒｏ Ｇａｍｉｎｇ（東京都港区）と資本・業務提携を締結したと発表した。Ｚｅｒｏ Ｇａｍｉｎｇを割当予定先として、振込期日を７月１３日とする第三者割当増資を実施する。調達した資金は重点成長領域と位置付ける「スポーツコンテンツ領域」の拡大に集中投下するとしており、材料視した買いが集まった。アプリ開発やマーケティング・プロモーションに活用する。



マイネットは手取り概算で２億９８００万円の調達を見込んでいる。発行株式数は最大８７万１０３３株とし、発行価額は6月１９日及び同２２～２５日の終値の平均値を原則とする一方、平均値が６月２２日の終値の９０％に相当する２０９円を下回る場合は２０９円を最低発行価額とする。また、発行価額が２３０円を下回る場合はＺｅｒｏ Ｇａｍｉｎｇと協議を行い、第三者割当増資を中止し、資本・業務提携を終了する可能性もあるという。なお、最大の８７万１０３３株を発行した場合はＺｅｒｏ Ｇａｍｉｎｇの議決権保有比率は９．２４％になり、第２位の株主になる見通し。



出所：MINKABU PRESS