開催：2026.6.23

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 1 - 6 [オリオールズ]

MLBの試合が23日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとオリオールズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリ、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。

1回表、1番 テーラー・ウォード 4球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 LAA 0-1 BAL

4回表、4番 コビー・メヨ 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 LAA 0-4 BAL

5回表、3番 ピート・アロンソ 8球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 LAA 0-5 BAL

7回表、2番 ガナー・ヘンダーソン 5球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 LAA 0-6 BAL

9回裏、4番 ホルヘ・ソレア 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 1-6 BAL

試合は1対6でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで5勝7敗0S。負け投手はエンゼルスのサミュエル・アルデゲリで、ここまで2勝3敗0S。

ここまでエンゼルスは32勝48敗で8.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方オリオールズは38勝42敗で9.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 13:54:27 更新