TBSに響いた「オー・シャンゼリゼ」に空気階段が驚嘆「なんだこの夜中に、ご機嫌な口笛は」口笛の主は…

お笑いコンビ・空気階段（水川かたまり・鈴木もぐら）が、22日放送のTBSラジオ『空気階段の踊り場』（月曜24時）に出演。同局アナウンサー・安住紳一郎の意外な一面を明かした。

トークは番組収録時間の話題から始まった。水川は「今、収録しているのが6月19日金曜日の夜の10時前ですね」と切り出しつつ、前週はさらに遅い時間まで収録が続き、帰宅が「1時半とか2時とか、それぐらいだったと思う」と振り返る。鈴木も「ラジオ楽しくてさ(笑)。しゃべり始めたらもう別に何時でもいいやと思っちゃう時あるもんね」と共感し、深夜帯ならではの高揚感を語った。

「すごい遠くにいるんだけど、めっちゃデカく聞こえて」

【画像】６月22日放送 TBSラジオ『空気階段の踊り場』

そんな中、水川が体験した出来事が語られる。「遅い時間だし、帰ろうと思って出ようとしてたら、すごい遠くの方から『オー・シャンゼリゼ』の口笛が…」と回想。静まり返った局内に、遠くから鮮明に届く口笛の音色に違和感を覚えたという。「めっちゃ上手くて、めっちゃデカいの。すごい遠くにいるんだけど、めっちゃデカく聞こえて」と、その異様な存在感を表現した。

もぐらもこの状況を共有していたようで、「ありましたね」と応じる。水川は「なんだこの夜中に、ご機嫌な口笛は」と思いながら音の主を探った結果、「安住アナでした(笑)」と明かし、スタジオは笑いに包まれた。しかも安住は、日曜の人気ラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』の準備中だったという。

「誰も知らない事実だと思う」

2人が驚いたのは、そのタイミングと状況だ。鈴木は「安住さんだってめちゃくちゃ忙しい方じゃない？」と指摘。水川も「毎朝、『THE TIME,』を何時からやってんだあれ？」と続け、超多忙なスケジュールを想像する。さらに鈴木は「その『THE TIME,』の準備を考えたら、3時くらいからいらっしゃるんじゃないのっていうくらいの感じする」と語り、水川も「先週も『ニュースキャスター』の生放送終わりだよ」と補足。夜の報道番組を終えた直後の深夜帯であったことが明らかになった。

通常なら休息を優先してもおかしくない状況だが、安住は自ら準備を進めながら口笛を吹いていたという。鈴木は「それをその状態で準備しながら、口笛で『オ～シャンゼリゼ』って(笑)もうラジオ好きすぎるでしょ、マジで」と感嘆し、「あれは敵わないね」と脱帽。水川も「あのスケジュールで、次の日の準備のために夜中2時にあれが吹けるって、本当にラジオ大好きなんだって」と、その情熱に舌を巻いた。

さらに話題は安住の“口笛の腕前”にも及ぶ。もぐらは「めっちゃ上手かったし」と繰り返し強調し、「安住さんが口笛めっちゃ上手いってね、誰も知らない事実だと思う」と指摘。水川も「確かにあんま多分みんな知らないよね」と同意し、表に出る機会の少ない特技である可能性に言及した。