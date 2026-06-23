日本ハムは２３日、球団ＯＢによるエキシビション試合「ＦＩＧＨＴＥＲＳ ＬＥＧＥＮＤＳ ＧＡＭＥ」を１１月２２日にエスコンフィールドで初開催すると発表した。

日本一に輝いた２００６年から２０年、２０１６年から１０年の節目を記念し、それぞれの当時の選手が集結して対戦。０６年チームはトレイ・ヒルマン氏、１６年チームは栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）がそれぞれ監督を務める。

試合に出場予定の栗山ＣＢＯ、金子誠氏、鶴岡慎也氏、田中賢介スペシャルアドバイザー（ＳＡ）がエスコンフィールドで行われた記者発表に出席。栗山ＣＢＯは「非常に楽しみなゲームが行われるということで、僕も楽しみ。歴史を知ってもらいながら、ファイターズを応援してもらうことはすごく大事だと思う。最高の試合を繰り広げてくれると思うので、ぜひ楽しみにしてください」と抱負を述べた。

金子氏は「純粋にこのエスコンフィールドで野球ができるというのは、我々ＯＢの夢でもある。元気で楽しんで野球をする姿を見せられるように、恥ずかしくない野球ができるような準備をしていきたい」と意気込み「まずはウォーキングとストレッチから」と語って笑いを誘った。