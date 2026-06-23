化粧水が入らない気がする…。大人の夏の“ごわつき肌”を整える角質ケア３選
「化粧水が肌に入っていかない気がする」「ファンデーションのノリが悪くなった」
そんな違和感を覚えているなら、原因は乾燥だけではなく、古い角質による“ごわつき”かもしれません。汗や皮脂が増え、エアコンによる乾燥も気になり始めるこの時期は、肌表面に不要な角質が蓄積しやすくなります。その結果、肌が硬く感じたり、くすんで見えたり、スキンケアがなじみにくく感じたりすることも。
毛穴・皮脂・角質をまとめてケアしたい人に
朝起きるとベタつくのに、肌はなんとなくごわつく。そんな人におすすめなのが、メディキューブの「ゼロ毛穴パッド」です。
▲メディキューブ「ゼロ毛穴パッド」 70枚入り ￥2,450（税込、編集部調べ）
ふき取るだけで古い角質や余分な皮脂をケアできるため、ベタつきやすい季節にも使いやすいアイテム。さらに、うるおいをサポートする成分も配合されているので、角質ケア後の乾燥が気になる人にも取り入れやすいのが魅力です。朝のスキンケア前に使えば、メイク前の肌をなめらかに整えやすくなります。
やさしいピーリングでごわつきをケアしたい人に
「ピーリングは気になるけれど、刺激が心配」という人に向いているのが、ソフィーナiPの「水光ピーリング 泡セラム」です。
▲ソフィーナiP「水光ピーリング 泡セラム」 120g ￥4,290（税込）
炭酸泡の美容液を肌になじませながらふき取ることで、不要な角質をやさしくケア。乾燥によるくすみやごわつきが気になるときにも使いやすく、毎日のスキンケアに取り入れやすい設計です。使うときは泡をなるべくつぶさないように広げながら、らせんを描くように約10秒なじませるのがポイント。肌をやわらかく整えながら、その後の化粧水や美容液がなじみやすい状態へ導いてくれます。
化粧水がなじみにくいと感じたら
「化粧水や美容液を重ねても、なんとなく肌表面に残る感じがする」。そんな人におすすめなのが、HAKUの「角層ケア美容液（医薬部外品）」です。
▲HAKU「角層ケア美容液（医薬部外品）」 120ml ￥5,500（税込）
美白美容液の前に使うことで、うるおいを与えながら角層をやわらげ、なめらかな肌へ整えるアイテム。とろみのあるローション状のテクスチャーで肌あたりもやさしく、乾燥による小じわを目立たなくしながら透明感のある肌づくりをサポートしてくれます。
「化粧水がなじみにくい」「メイクのりが悪い」「肌がくすんで見える」と感じたら、まず見直したいのが角質ケア。今回紹介した３アイテムは、それぞれ得意とする悩みが異なります。今の肌状態に合ったアイテムを選んで、夏本番前のごわつき対策を始めてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
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