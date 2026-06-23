片づけてもすぐ散らかってしまう…。見落としがちな３つの原因
頑張って片付けたのに、気づけばまた元通りってことありませんか？収納グッズを増やしたり、休日にまとめて片付けたりしても、なぜか散らかった状態へ戻ってしまうこともあるでしょう。実は、片付かない原因は収納不足ではなく、“物が溜まりやすい仕組み”にあることも少なくありません。今回は、片付けてもすぐ散らかってしまう家に共通する原因を３つ紹介します。
誰もが「戻しやすい収納」になっていない
収納を考えるとき、自分が使いやすいかどうかを基準にしてしまうもの。でも、家族がいる場合、自分だけが使いやすい収納は機能しないことがあります。例えば、収納場所が細かく分かれすぎていたり、戻す場所を考えなければいけなかったりすると、「あとで片付ければいい」となってしまいがち。
使う場所と収納場所が離れている
リビングで使う充電器を別の部屋へしまう。ダイニングで確認する書類を廊下の収納へ入れる。こうしたズレは意外と多いでしょう。でも、使うっ場所と収納場所のズレが大きいほど、人は「あとで戻そう」と考えやすくなります。
その結果、サイドボードやダイニングテーブルなど、手近な場所が“仮置きスペース”になってしまうことに。収納場所を決めるときは、「どこへしまうか」ではなく、「どこで使うか」を基準に考えることが大切です。
「入ってくる物」の流れが整っていない
片付けても散らかる場合、収納より先に見直したいのが物の入り方。郵便物、チラシ、宅配伝票、レシートなどは、毎日のように家へ入ってきます。その受け皿が決まっていないと、少しずつ物が積み重なりやすくなります。
散らかるのは、そんな「一時置き」が習慣化しているケースも少なくありません。まずは、どこから物が増えているのかを確認することが、片付いた状態を維持する第一歩になります。
片付けてもすぐ散らかってしまうなら、改めて“散らかる原因”を見直してみてください。物の流れと生活動線が整うだけでも、部屋の印象は大きく変わります。「なぜか物が集まる場所」があるなら、そこに片付けのヒントが隠れているかもしれません。＜取材・文／beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は整理収納アドバイザーおよびインテリアコーディネートに関する知見を参考に、編集部が構成しています
🌼「疲れて帰ると片づけられない…」部屋が散らかりにくい“仕組み”の作り方