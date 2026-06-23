敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり17号先頭打者アーチを放つなど、4打数1安打1打点で2-1の勝利に貢献した。試合後、被弾した敵投手は脱帽の様子で対戦を振り返った。

初回、相手先発マシューズが投じた2球目をかっ飛ばした。打球は右翼席へ。飛距離414フィート（約126.2メートル）、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）の弾丸アーチを突き刺した。敵地ターゲット・フィールドのファンは騒然。先頭打者弾は通算30本目となった。

「MLB.TV」のツインズ側放送では試合後、ロッカーで囲み取材に応じたマシューズの映像が流れた。大谷に被弾した場面を踏まえつつ「エンターテインメントと言えるかは分からないが（笑）。切り替えることができた」と明かした。

大谷について「彼があれほどの高給を取っているのには理由がある。史上最高の選手の一人だから」と称賛。その後、第2、3打席でうまく打ち取ることができただけに「最初の打席は確かにやり直したい」と本音をこぼした。

初回の打席で「彼に対して何をしようとして、何が起きたか」と記者から問われると「有利なカウントにしようと自分に言い聞かせていたが、それができなかった」と回想。「許した2本のホームランは、彼に対してもフレディ（フリーマン）に対してもカウントを悪くしてしまった」と打ち明けた。

続けて「この打線に対して成功を収めるためには、先行して相手のバランスを崩し続ける必要があると本当に感じていた。あの2つの打席ではそれができなかった」と振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）