長谷川京子、鶏の手羽中弁当が話題「朝から作ってるの尊敬する」「彩りが綺麗」
【モデルプレス＝2026/06/23】女優の長谷川京子が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのわっぱ弁当を公開した。
【写真】47歳女優「タンパク質も野菜もたっぷり」鶏の手羽中弁当
長谷川は「Good Morning」とつづり、弁当の写真を投稿。胡麻を振った白米、焼いた鶏の手羽中、ミニトマト、オクラとおかかの和え物、煮卵などが詰められたわっぱ弁当に、小ぶりのミカン2個が添えられている。
この投稿に、ファンからは「朝から作ってるの尊敬する」「彩りが綺麗」「ミカンがついてるの嬉しい」「タンパク質も野菜もたっぷりで完璧」「私が欲しいくらい」「おかずの詰め方が参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳女優「タンパク質も野菜もたっぷり」鶏の手羽中弁当
◆長谷川京子、鶏の手羽中弁当披露
長谷川は「Good Morning」とつづり、弁当の写真を投稿。胡麻を振った白米、焼いた鶏の手羽中、ミニトマト、オクラとおかかの和え物、煮卵などが詰められたわっぱ弁当に、小ぶりのミカン2個が添えられている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「朝から作ってるの尊敬する」「彩りが綺麗」「ミカンがついてるの嬉しい」「タンパク質も野菜もたっぷりで完璧」「私が欲しいくらい」「おかずの詰め方が参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】