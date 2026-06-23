チュニジア戦後の行動に反響

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）に行われたグループF第2節のチュニジア戦に4-0で勝利。試合後、森保一監督が見せた礼節ある振る舞いが話題に。日本ファンから反響が相次いでいる。

人柄がにじみ出た瞬間だった。

歓喜の余韻が残るメキシコのモンテレースタジアム。試合後、ピッチに足を踏み入れた森保監督は、スタンドに向かって歩み寄り一礼。両手を太ももの真横へピシッと添えて、頭を下げた。チームを力強く後押しした日本や現地メキシコファンの応援に対する感謝の思いを忘れなかった。

お手本のような綺麗なお辞儀は前回のカタールW杯でも話題になったが、指揮官の礼儀正しき振る舞いが今大会でも注目の的に。その瞬間を捉えた1枚がSNSで拡散されると、賛辞が相次いでいた。

「礼に尽くし礼に終わるのが日本の精神」

「礼儀正しい、国家の誇り、君が代の涙、コーチと選手、スタッフの思い、正に素晴らしい監督です」

「森保監督の振る舞いや発言は、日本の民度の高さを体現してる」

「なんて清々しい こちらの背筋が伸びます」

「森保監督のこの深いお辞儀、何度見ても胸が熱くなりますね…！」

「めっちゃ完璧な日本式のお辞儀 しかもマジ綺麗」

「日本代表監督はずっとこの人で良いよ」

「この一礼にほんと森保監督の心というか人柄が感じられるんだよね」

「見てよ、この美しい姿 見習いたいね」

日本は現在、1勝1分けの勝ち点4でグループFの2位。25日（日本時間26日）のスウェーデン戦で勝つか引き分ければ、自力でのグループ突破となる。