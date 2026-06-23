1児の母・神田うの「娘にも大好評」春巻きの皮を使ったシラスピザレシピ公開「フライパンで作れるの有難い」「チーズたっぷりで最高」
【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの神田うのが6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。春巻きの皮を使用したピザレシピを公開し、話題となっている。
【写真】51歳美人タレント「チーズたっぷりで最高」春巻きの皮を使ったシラスピザレシピ
神田は「春巻きの皮を使ったシラスピザ 娘にも大好評でリピート三昧だよ」とコメントを添え、ピザの写真を投稿。シラスや青ネギがたっぷり散らされたピザがフライパンの上でこんがりと焼かれる様子を公開した。
続く投稿では、春巻きの皮にオイルとチーズを挟んで3重に重ねるなど、詳細なレシピが記されている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「フライパンで作れるの有難い」「材料少なくて作りやすそう」「チーズたっぷりで最高」「簡単レシピ助かる」「見ただけリピ確定」「いい香りがしてきそう」「今すぐ作りたい」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「チーズたっぷりで最高」春巻きの皮を使ったシラスピザレシピ
◆神田うの、シラスピザ披露
神田は「春巻きの皮を使ったシラスピザ 娘にも大好評でリピート三昧だよ」とコメントを添え、ピザの写真を投稿。シラスや青ネギがたっぷり散らされたピザがフライパンの上でこんがりと焼かれる様子を公開した。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「フライパンで作れるの有難い」「材料少なくて作りやすそう」「チーズたっぷりで最高」「簡単レシピ助かる」「見ただけリピ確定」「いい香りがしてきそう」「今すぐ作りたい」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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