1児の母・宮崎宣子、“上手に残してた”2歳長男のための弁当に反響「たくさん工夫しててすごい」「めっちゃ可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/23】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。息子のための弁当を公開し、話題となっている。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「上手に残してた」2歳長男のための弁当
宮崎は「上手にチーズと枝豆と、大豆残してた」とコメントを添え、写真を投稿。新幹線の形のおにぎりや笑顔の切り抜き海苔をつけたボールおにぎり、ミニウインナー、枝豆、コーン、大豆とひじきの煮物、ブロッコリー、金時豆の煮物などが可愛らしく詰められた弁当を披露した。「チーズは何回入れても食べないな 果物はスイカにしたら全残し」と続け、チーズは絶対に残されることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「愛情がギュッと詰まってる」「たくさん工夫しててすごい」「残されると凹みますね」「めっちゃ可愛いお弁当」「頑張って食べたんだね」などという反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「上手に残してた」2歳長男のための弁当
◆宮崎宣子、残された手作り弁当公開
宮崎は「上手にチーズと枝豆と、大豆残してた」とコメントを添え、写真を投稿。新幹線の形のおにぎりや笑顔の切り抜き海苔をつけたボールおにぎり、ミニウインナー、枝豆、コーン、大豆とひじきの煮物、ブロッコリー、金時豆の煮物などが可愛らしく詰められた弁当を披露した。「チーズは何回入れても食べないな 果物はスイカにしたら全残し」と続け、チーズは絶対に残されることを明かしている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛情がギュッと詰まってる」「たくさん工夫しててすごい」「残されると凹みますね」「めっちゃ可愛いお弁当」「頑張って食べたんだね」などという反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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