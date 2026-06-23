1次リーグI組でフランスとノルウェーが勝利

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグI組が22日（日本時間23日）に行われ、フランスがイラクを3-0で下し、ノルウェーはセネガルに3-2で勝利。この結果、日本が決勝トーナメント（T）進出に一歩、前進した。

フランスはエースのエムバペが2ゴール。悪天候で試合が中断するハプニングがあったが、イラクを難なく退けた。

ノルウェーも怪物ハーランドが2ゴールと活躍してセネガルに勝利。フランスとノルウェーはともに連勝で勝ち点6とし、決勝T進出を決めた。

一方、イラクとセネガルは連敗となり、2試合終えて勝ち点0。I組3位の勝ち点は、最大でも3にとどまることが確定した。

今大会は1次リーグA〜Lの全12組の上位2チームに加え、各組3位チームの中から勝ち点上位8チームが決勝Tに進出する。F組の日本は2試合終えて勝ち点4。I組3位が日本に及ばないことが決まり、決勝Tへ前進した。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上で2位以内での1次リーグ突破が決まり、敗れても突破の可能性がある。また、この試合の前に決勝T進出が決まる可能性もある。



（THE ANSWER編集部）