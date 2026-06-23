秋野暢子、ピカタ・ぶり大根・エビチリ…手作り夕食4品公開「ライスペーパーの使い方が天才」「和食も中華もあって美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の秋野暢子が6月22日、自身のInstagramを更新。夕食のために作った手料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「オシャレで手が込んでる」バラエティ豊かな夕食4品
秋野は「夜は、こんな感じ」とつづり、食卓に並んだ夕食の写真を投稿。新玉ねぎと豚肉ミンチをライスペーパーに包みピカタにした1品や、ぶり大根、エビチリ、エノキの和え物などを公開した。どの料理も器に丁寧に盛り付けられ、バラエティ豊かな献立となっている。
また秋野は「ご飯をつくってから私は旅に出ます〜。さてさて何処に行くのでしょうか？また、後でお知らせしますね」と明かしている。
この投稿に「オシャレで手が込んでる」「ライスペーパーの使い方が天才」「和食も中華もあって美味しそう」「野菜たっぷり」「ボリューム満点」「豪華な夕食」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「オシャレで手が込んでる」バラエティ豊かな夕食4品
◆秋野暢子、オシャレ夕食4品を披露
秋野は「夜は、こんな感じ」とつづり、食卓に並んだ夕食の写真を投稿。新玉ねぎと豚肉ミンチをライスペーパーに包みピカタにした1品や、ぶり大根、エビチリ、エノキの和え物などを公開した。どの料理も器に丁寧に盛り付けられ、バラエティ豊かな献立となっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に「オシャレで手が込んでる」「ライスペーパーの使い方が天才」「和食も中華もあって美味しそう」「野菜たっぷり」「ボリューム満点」「豪華な夕食」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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