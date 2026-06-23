益若つばさ、辻希美のサプライズバースデーパーティー公開 豪華料理に「ケーキでかくてデザインもすごい」「見たことないものばかり」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの益若つばさが6月22日、自身のInstagramを更新。タレントの辻希美のサプライズバースデーパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳レジェンドモデル「ケーキでかくてデザインもすごい」辻ちゃんの写真が入ったドデカバースデーケーキ
益若は「辻ちゃんのお誕生日をみんなでサプライズでお祝いしたよー」とつづり、写真を投稿。辻の夫でタレントの杉浦太陽が企画したという、6月17日に39歳の誕生日を迎えた辻の誕生日パーティーの様子を公開した。益若は「息子とうにちゃんも一緒に参加させてもらったよ。美味しい料理沢山あって、子ども達も沢山で幸せ空間でした」と記している。投稿では鈴木奈々やギャル曽根、菊地亜美、辻の長女・希空（のあ）などと写る写真や、参加者全との集合写真を披露している。
この投稿には「サプライズとか素敵すぎ」「辻ちゃんとつーちゃんの2人が同じ空間にいるのが素敵」「友達っていいね最高だね」「幸せ空間」「可愛いが溢れてる」「ケーキでかくてデザインもすごい」「料理見たことないものばかり」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳レジェンドモデル「ケーキでかくてデザインもすごい」辻ちゃんの写真が入ったドデカバースデーケーキ
◆益若つばさ、辻希美のサプライズバースデーパーティーの様子披露
益若は「辻ちゃんのお誕生日をみんなでサプライズでお祝いしたよー」とつづり、写真を投稿。辻の夫でタレントの杉浦太陽が企画したという、6月17日に39歳の誕生日を迎えた辻の誕生日パーティーの様子を公開した。益若は「息子とうにちゃんも一緒に参加させてもらったよ。美味しい料理沢山あって、子ども達も沢山で幸せ空間でした」と記している。投稿では鈴木奈々やギャル曽根、菊地亜美、辻の長女・希空（のあ）などと写る写真や、参加者全との集合写真を披露している。
◆益若つばさの投稿に反響
この投稿には「サプライズとか素敵すぎ」「辻ちゃんとつーちゃんの2人が同じ空間にいるのが素敵」「友達っていいね最高だね」「幸せ空間」「可愛いが溢れてる」「ケーキでかくてデザインもすごい」「料理見たことないものばかり」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。（modelpress編集部）
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