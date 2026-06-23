「風、薫る」上坂樹里、手書きメッセージ公開 直筆美文字に反響「字まで綺麗なんて最強」「丁寧な字に人柄が表れてる」
【モデルプレス＝2026/06/23】女優の上坂樹里が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。直筆のメッセージを公開し、反響が寄せられている。
【写真】20歳「風、薫る」主演女優「美文字すぎる」直筆でメッセージ
上坂は「＃風薫る」とハッシュタグをつけ、女優の見上愛と共に主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）について投稿。写真では、美しい手書きで「おはようございます！連続テレビ小説『風、薫る』」「看護師見習いからいよいよ看護婦として帝都医科大学附属病院で働き始めます」などと物語の様子を報告している。
この投稿には「美文字すぎる」「字まで綺麗なんて最強」「毎週の手書きメッセージ楽しみにしてます」「丁寧な字に人柄が表れてる」「美しい手書きメッセージに感動」「字が上手い人に憧れる」「今週も楽しみ」などのコメントが集まっている。
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。見上が一ノ瀬りん、上坂が大家直美を演じている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳「風、薫る」主演女優「美文字すぎる」直筆でメッセージ
◆上坂樹里、美文字でメッセージ披露
上坂は「＃風薫る」とハッシュタグをつけ、女優の見上愛と共に主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）について投稿。写真では、美しい手書きで「おはようございます！連続テレビ小説『風、薫る』」「看護師見習いからいよいよ看護婦として帝都医科大学附属病院で働き始めます」などと物語の様子を報告している。
◆上坂樹里の投稿に反響
この投稿には「美文字すぎる」「字まで綺麗なんて最強」「毎週の手書きメッセージ楽しみにしてます」「丁寧な字に人柄が表れてる」「美しい手書きメッセージに感動」「字が上手い人に憧れる」「今週も楽しみ」などのコメントが集まっている。
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。見上が一ノ瀬りん、上坂が大家直美を演じている。（modelpress編集部）
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