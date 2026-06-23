「今日好き」佐藤芹菜、“ピンクヘア”エフェクトで雰囲気ガラリ「お人形さんみたい」「ただただ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた佐藤芹菜（せりな）が6月22日、自身のInstagramを更新。ピンク色のヘアカラーになった姿を公開した。
【写真】「今日好き」参加JK「お人形さんみたい」別人級のピンクヘア姿
佐藤は、猫の耳とヒゲなど、様々な手書きイラストがついたエフェクト動画を投稿。ロングヘアが鮮やかなピンク色となり、手元に持ったドリンクやネイルもピンクに加工されており「爪も髪も飲み物も全部ピンクでかわいい」と気に入った様子でつづっている。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「ただただ可愛い」「ピンク色似合う」「リアルでやってもいいかも」「エフェクトもせりなちゃんにぴったり」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」参加JK「お人形さんみたい」別人級のピンクヘア姿
◆佐藤芹菜、ピンクヘア姿披露
佐藤は、猫の耳とヒゲなど、様々な手書きイラストがついたエフェクト動画を投稿。ロングヘアが鮮やかなピンク色となり、手元に持ったドリンクやネイルもピンクに加工されており「爪も髪も飲み物も全部ピンクでかわいい」と気に入った様子でつづっている。
◆佐藤芹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「ただただ可愛い」「ピンク色似合う」「リアルでやってもいいかも」「エフェクトもせりなちゃんにぴったり」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】