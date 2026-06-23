日本ハムは２３日、１１月２２日にエスコンで「ＦＩＧＨＴＥＲＳ ＬＥＧＥＮＤＳ ＧＡＭＥ」を開催することを発表。エスコン内で栗山英樹ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）、金子誠氏、鶴岡慎也氏、田中賢介氏が会見を行った。

日本一に輝いた２００６年と２０１６年のメンバーが対戦。０６年はトレイ・ヒルマン監督が、１６年は栗山監督が指揮を執る。両方の優勝に貢献した田中氏は、１６年チームで参加する。

金子氏は「真剣にやらなきゃいけないなと思ってきたんで、準備の計画をさらにレベル上げます。子どもたちの野球に接してるところもあるので、言ってることをお手本を体現できるように、攻守交代のランニングから、一つ一つのベースカバーまで、基本を怠らず準備したいと思います」と本気度を明かした。

田中氏は「当時いた関係者の方とか、同窓会的に会いたい。グラウンド整備の方とか、当時のコーチとかランナーコーチャー立って欲しいなとか、糸井がまたサイン忘れるところ見たいなと（笑）」と希望を語ると、鶴岡氏は「新庄さんにオファーしたら出てくれるんじゃないですか、２００６年組で。ダルもリハビリ終わってるんじゃないですか（笑）」とＯＢの集結に期待した。

栗山ＣＢＯは「もし許されるならスタッフ、コーチとベンチでしゃべってる感じを、お礼も言いたいし。いろんな人たちと話したいなというのがあるんで、球団いま僕が余計なこと言ってるんで、人集め大変だと思いますけど、お金使ってしっかり集まりたいと思います」と話した。

現時点での参加予定メンバーは以下の通り（敬称略）。

▼２００６年チーム

鶴岡慎也、金子誠、稲田直人

▼２０１６年チーム

増井浩俊、新垣勇人、田中賢介、中田翔、谷口雄也