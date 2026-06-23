日本VSチュニジア戦のスタジアムで発見

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）の熱狂は、ピッチ外でも意外な形で広がりを見せている。

現地時間20日に行われたグループFの日本対チュニジア戦のスタジアム周辺で目撃された“ある光景”が、SNS上で大きな注目を集めている。

異彩を放っていた。夜のコンコースを巡回していたのは、最新鋭の四足歩行ロボット。黒いメカニカルなボディに黄色いライトを点滅させ、人混みを縫うように四本の脚で淡々と歩行している。側面には「PUERTA CIVIL」の文字が刻まれ、上部には監視カメラらしき装置を搭載。SF映画さながらの光景に、周囲の日本人サポーターも驚きの表情で視線を送っていた。

DAZN Japan公式Xは「スタジアムが熱狂に包まれる中、特殊な警備員も巡回中」と綴って動画を公開。これには日本のファンからは「ドラえもんやスター・ウォーズにいそう」「撃たれたりしない？ちょっと怖いけどすごい」「近未来感が半端ないな」といった驚きの声が。

さらに、一部のファンの間では、その動きやフォルムから「モイネロやん」「モイネロボ！？」といった、日本で活躍するプロ野球選手になぞらえたユーモアあふれる声も上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）