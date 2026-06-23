FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会が開催され、日本代表が激戦を繰り広げている。そんな中、選手たちの活躍とは別に、ネットニュースで取り上げられるのが、現地でW杯を観戦している芸能人やモデル、インフルエンサーたちだ。テレビ出演する有名な芸能人だけでなく、聞いたことがないモデルやインフルエンサーもニュースとして取り上げられ、SNSなどで賛否両論を巻き起こしている。

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「スポーツの国際大会が行われると、人気に便乗して現地観戦をアピールする芸能人やモデル、インフルエンサーが数年前から増えました。最近では、知名度が低くてもネットニュースで取り上げられるので、本人たちは必死に自身のSNSで現地観戦の様子を配信している。ただ、SNSやヤフコメなどでバッシングを受けることが多く、マイナスプロモーションになっています。今回のW杯でも、特にモデルやインフルエンサーが標的となり、誹謗（ひぼう）中傷などバッシングを受けています」（スポーツ紙記者）

W杯に便乗して知名度アップを狙うモデルやインフルエンサーが人気を落とす中、一部の芸能人は好感度を上げることに成功しているという。特に人気が高いのが、俳優の竹内涼真と女優の影山優佳だという。

竹内は、学生時代に東京ヴェルディユースに所属していたほどサッカーがうまく、今年は日本テレビW杯スペシャルナビゲーターに就任。日本戦を現地の競技場で観戦し、中継にも出演している。また、日向坂46の元メンバーである影山は、芸能界屈指のサッカー通として有名だ。国内だけでなく海外サッカーの知識も豊富で、「ワールドカップカタール2022」では、番組で神予想を連発しブレークした過去を持っている。

今大会では、竹内と影山がサッカーファンから認められ、好感度がさらに上がっているとテレビ関係者が解説する。

「竹内さんは、現地でもスタジオでもとにかくテンションが高く、熱いメッセージを送り続けています。選手へのインタビューや取材もうまく、サッカーファンから信頼を勝ち取りました。また、竹内さん以上に好感度を上げているのが影山さんです。影山さんは、いくつかの中継に参加していますが、今回もプロ並みの分析力でチームを解説し大好評です。それに、自身のX（旧Twitter）では長文の『W杯体験記』を公開し、現地の様子をプロのライター並みにレポートしています。インスタグラムでは日本のユニフォームを着たり、、現地でのオフショットを披露するなどサービスカットも多く話題です。総合的に、今回のW杯でもっとも活躍している芸能人は影山さんだと言えそうです」

W杯に便乗して知名度を上げようとしているモデルやインフルエンサーは、影山を見習うべきだろう。