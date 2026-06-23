「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が23日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。茶との不思議な縁を語った。

23歳の時に45歳年上の茶と結婚した綾菜。「私が皿洗いしている割烹料理屋さんに加トちゃんが食べにきた。ガラガラって開けて来た瞬間にめっちゃ輝いて見えたんですよ」と出会いを明かした。

茶と初めて会った日に母親に興奮しながら電話をしたという。「“加トちゃん来た！”って。“どうだった？”って言われて、“めっちゃかわいい！”って言ったの覚えてるんですよ」と回想。番組パーソナリティーでフリーアナウンサーの大島由香里が「お母さん、その時はまさか結婚するって思ってないですよね？」と聞くと、「そうなんですけど、結婚する時に（自身が生まれた時の）母子手帳が出てきて。その母子手帳に“加トちゃんがテレビに映ったら綾がいつもおなかを蹴る”って書いたのが出てきたんですよ」と明かして、驚かせた。

綾菜は「やっぱり（縁は）あるんだなと思いましたね」としみじみ。大島は「生まれる前からつながっていたのかもしれないですね」と話した。

綾菜は「じゃないと45歳離れてる人を好きになることないだろうなって。自分でもたまに（年の差に）引きますもんね」と冗談交じりに話した。