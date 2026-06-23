選手たちもピッチに座り“バイキング・ロー”で歓喜を分かち合う。（C）Getty Images

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　ノルウェー代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節でセネガル代表と対戦。マルクス・ペデルセンの先制弾とアーリング・ハーランドの２得点で、３−２の勝利を収めた。

　試合後には、選手とスタッフがピッチに体育座りしてスタンバイ。用意された太鼓を叩くのは、マーティン・ウーデゴーだ。

　今大会で話題となっているノルウェーサポの応援スタイル“バイキング・ロー”。オールを漕ぐ仕草で「ウッ！ ウッ！」と叫ぶ。
 
　サポーターと共に、ハーランドやソルバッケン監督らもバイキング・ローで勝利を祝う。この様子を『DAZN』の公式Ｘが公開すると、以下のような声が寄せられた。

「これは圧巻だねぇ」
「こういうのいいな」
「選手とサポーターの一体感」
「まじかっこいいな」
「マジですげーなー盛り上がり体験してみたいかも」
「全体の一体感と歓声がたまらん」
「すごい一体感！迫力やばい！」
「素晴らしい雰囲気ですね！」
「船は止まらない。ハーランドも止まらない」

　ノルウェーは連勝を飾り、決勝トーナメント進出が確定。最終節は勝点６で並ぶフランスが相手だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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