「本当に掘り出しものだった」2戦連発の17号、チームトップの本塁打数、打点と勝負強さを見せる岡本和真の打棒に地元ファン脱帽「ブラディミールよりはるかに上」「オールスターも狙える」
岡本は2戦連発と再び勢いをつけてきた(C)Getty Images
ブルージェイズ・岡本和真は現地6月22日に本拠地で行われたアストロズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2回に2試合連続となる17号ソロを放った。
【動画】この力は本物！岡本の2戦連発の17号アーチシーン
2回先頭の打席に入った岡本は相手先発の右腕ブラウンの92.5マイル（約148キロ）のシンカーを捉え、左翼スタンドに放り込んだ。
打球速度101・9マイル（約164.0キロ）飛距離388フィート（約118.3メートル）の豪快アーチに本拠地ファンは熱狂。
岡本はこの試合で7回には勝ち越しにつながる左翼線二塁打を放つなどマルチ安打で打率を.234とした。
また、この日発表されたオールスターファン投票の中間発表ではア・リーグ三塁手部門で128万2884票を獲得。フニオール・カミネロ（レイズ）に約3万票差と球宴初出場に向けて球団もたびたび、公式SNS上でファンにプッシュしている。
試合は4-2とアストロズに競り勝ち、2連勝。チームトップの本塁打数、打点と勢いをつけてきた岡本の打棒に関してはファンの間からも「チームで最高の選手だ」「ブラディミールよりはるかに上」「本当に掘り出しものだった」「球宴も狙える」「これで守備もできる…」と反響が広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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