「= LOVEの時代だね」大谷映美里、悲願の東京ドーム公演決定に歓喜「本当におめでとう」「ガチで可愛い」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは6月22日、自身のInstagramを更新。悲願の東京ドーム公演決定を報告し、喜びをつづりました。
【写真】東京ドームに立つ大谷映美里
さらに「とっても嬉しいです ずっと叶えたくて、でも大きすぎてあんまり口に出して言えなかった夢が叶う日が来ました…！みんなで諦めないで進んできてよかった、応援してくれる皆さんのおかげです。本当にありがとう」と、歓喜や感謝の気持ちをつづっています。
コメントでは「本当にすごい！！5枚目かんわい」「本当に本当におめでとう」「みりいいいいいい！！可愛いよおおおお！国立お疲れ様ー！！ドームに向けて体調管理気をつけてねえええ」「= LOVEの時代だね」「夢が叶って良かったね」「可愛くなりすぎ」「ガチで可愛い」「3枚目のみりの笑顔に救われる」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】東京ドームに立つ大谷映美里
「とっても嬉しいです」大谷さんは「イコラブ東京ドーム公演 2027年1月19日(火)、20日(水) 2日間東京ドームに立たせていただきます！」と報告し、6枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目の写真は、東京ドームのグラウンドで両手を広げ、満面の笑みを見せる自身の姿です。また5枚目は、自身の過去ショットと思われます。ほかにも、メンバーとの集合ショットなどを載せました。
コメントでは「本当にすごい！！5枚目かんわい」「本当に本当におめでとう」「みりいいいいいい！！可愛いよおおおお！国立お疲れ様ー！！ドームに向けて体調管理気をつけてねえええ」「= LOVEの時代だね」「夢が叶って良かったね」「可愛くなりすぎ」「ガチで可愛い」「3枚目のみりの笑顔に救われる」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
「イコラブ国立2days完走」21日には「イコラブ国立2days完走」とつづり、メンバーとの集合ショットや、ステージでのオフショットなどを公開していた大谷さん。「とてつもない景色でした！！！！キラキラな幸せ溢れる宝物のような時間だった〜」と振り返っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)