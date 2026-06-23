古閑美保、ギャラリーが見守る中で“ビリッ” 筋力アップを掲げたシーズンで起きた緊急事態
プロゴルファーの古閑美保（43）が23日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。現役時代に見舞われた緊急事態を振り返った。
【写真】現役時代と変わらない！ウエア姿で抜群のスタイルを披露した古閑美保
この日は「仲良し女王ペア！」と題し、“ビキニフィットネスの女王”安井友梨（42）とともにゲスト出演した。
古閑は26歳で年間獲得賞金1億円を突破。29歳で引退以降は解説者として活躍。2024年には第1子を出産し、現在は仕事と育児の両立に励んでいる。番組内では現役時代の逸話などを明かしていく中、ハプニングについても言及した。
古閑は現役中の話として、筋力アップを掲げてシーズンに挑んだときのこと。1月にウェアの採寸を行い、その後、3月のツアー開幕に向けて筋力トレーニングに励んでいたが、シーズンを迎えると、普段からピッタリ目で着用していたウェアが想定よりピッタリだったという。
そしてギャラリーが見守る中で古閑は「グッと振ったときに、お尻が破けたんですよ」とまさかのハプニングに見舞われたことを明かした。その日はたまたま雨用のウェアを持っていたこともあり、難を逃れたといい、中継にも映らずにすんだと語った。
【写真】現役時代と変わらない！ウエア姿で抜群のスタイルを披露した古閑美保
この日は「仲良し女王ペア！」と題し、“ビキニフィットネスの女王”安井友梨（42）とともにゲスト出演した。
古閑は26歳で年間獲得賞金1億円を突破。29歳で引退以降は解説者として活躍。2024年には第1子を出産し、現在は仕事と育児の両立に励んでいる。番組内では現役時代の逸話などを明かしていく中、ハプニングについても言及した。
そしてギャラリーが見守る中で古閑は「グッと振ったときに、お尻が破けたんですよ」とまさかのハプニングに見舞われたことを明かした。その日はたまたま雨用のウェアを持っていたこともあり、難を逃れたといい、中継にも映らずにすんだと語った。