◇第97回都市対抗野球・東京都2次予選 第4代表決定トーナメント2回戦 セガサミー1―9鷺宮製作所（2026年6月23日 大田スタジアム）

今季限りで廃部が決定しているセガサミーが1―9で完敗。今夏の都市対抗（8月26日〜東京ドーム）出場が消滅した。

1点を先制された初回2死一、二塁から高島大輝外野手の右前適時打で同点も2回以降は打線が沈黙。守っても8回無死から鷺宮製作所の島野、中島優に連続ソロを浴びるなどして力尽きた。

3年ぶりの東京ドーム切符を逃がしたナインは試合後は応援団に深々と一礼。佐藤俊和監督（47）は「創部21年目で廃部になるけど…。たくさんのファンに来ていただいたのに、最後に都市対抗に行けなかったのは本当に申し訳ありません。負ければ終わりの中で新人バッテリー（樫村―立花）に託したけど、打線が粘れなかった。今予選1勝3敗が今の実力です」とうなだれた。

北川智也主将は「どうにかして1点取りたかった。今は頭の整理ができない」と声を絞り出しながら「（応援団に）返せるものは何もなかったけど、最後はいい思いをして野球をさせてもらいました」と完全燃焼を強調。残された全国大会は今秋の日本選手権だけで、関東代表決定戦突破が出場への条件だが「打線は力があるので、投打がかみあえば…。きょうの試合を無駄にせず、長所を伸ばせば、自然と勝ちは近づいてくる」と話した。

都市対抗は3度の4強を含め、計14度出場しているチームが東京都予選で姿を消した。